Marega está na China a recuperar de lesão muscular

Dragões confirmam lesão. Marega com rotura muscular

O avançado Marega encontra-se na China onde procura acelerar a recuperação de uma rotura muscular na coxa esquerda com o fisioterapeuta Eduardo Santos, que faz parte da equipa técnica de Vítor Pereira no Shanghai SIPG.

A foto do jogador do FC Porto foi colocada nas redes sociais pelo fisioterapeuta, com uma mensagem em inglês. "Quanto mais forte trabalhares por algo, melhor te irás sentir para quando o conseguires. Obrigado Marega pela confiança e perseverança", pode ler-se.

O maliano lesionou-se na segunda parte do jogo com o V. Guimarães, no dia 3 de fevereiro e, inicialmente, o tempo previsto de paragem era de dois meses. A ideia dos dragões é que esta deslocação à China lhe permita antecipar o regresso aos relvados.