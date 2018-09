Marco Silva perde em casa com o West Ham

Não está fácil a vida de Marco Silva em Inglaterra, pois à quinta jornada da Premier League o seu Everton sofreu a primeira derrota na receção ao West Ham, que ocupava a última posição da tabela ainda sem qualquer ponto.

Os toffees já vão em três jogos sem vencer no campeonato, sendo que apenas têm uma vitória. Sem o português André Gomes devido a lesão e sem a estrela brasileira Richarlison, o Everton perdeu por 3-1, com o ucraniano Yarmolenko a colocar o West Ham com uma vantagem de dois golos aos 31 minutos.

Ainda antes do intervalo, Gylfi Sigurdsson deu esperança a Marco Silva ao fazer o 2-1, mas no segundo tempo o austríaco Arnautovic acabou com as esperanças do Everton.

"Não jogámos com a qualidade sificiente para ganhar. Até começamos bem o jogo, mas cometemos alguns erros e depois não conseguimos reagir", explicou o treinador português após o desaire.

Jogos e resultados da 5.ª jornada da Premier League:

Tottenham-Liverpool, 1-2

Bournemouth-Leicester, 4-2

Chelsea-Cardiff, 4-1

Huddersfield-Crystal Palace, 0-1

Manchester City-Fulham, 3-0

Newcastle-Arsenal, 1-2

Watford-Manchester United, 1-2

Wolverhampton-Burnley, 1-0

Everton-West Ham, 1-3

ESTA SEGUNDA-FEIRA

Southampton-Brighton

