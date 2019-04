Marcel Keizer: "Bruno Fernandes joga muito..."

Marcel Keizer confirmou este sábado em conferência de imprensa que "Raphinha e Bas Dost não estão disponíveis" para o jogo de domingo com o Rio Ave (20.00, Sport TV1): "Bas Dost ainda não está disponível, Raphinha também não. De resto estão todos aptos. Estamos cansados, mas amanhã estaremos preparados."

O treinador do Sporting acredita que a vitória frente ao Benfica, na quarta-feira, que colocou o Sporting na final da Taça de Portugal é moralizadora, mas pede atenção ao jogadores perigosos da equipa de Vila do Conde."[Vencer o jogo das meias-finais] foi importante para os jogadores e para o clube. É muito bom estar no último jogo da época. Espero que nos dê uma energia extra para os próximos jogos", afirmou o holandês.

O golo que deu o triunfo aos leões no dérbi foi do capitão Bruno Fernandes. "Joga muito. O Bruno [Fernandes] é um jogador de qualidade. Para mim, não só pelos golos, mas também pelo jogador de equipa que é. Faz toda a diferença. É muito importante, é um exemplo para todos os jogadores. Veem que é importante, não só nos golos, como também a defender", elogiou o treinador dos leões sobre o médio.

E por que razão é que o Sporting não joga sempre como fez no dérbi, com pressão alta, intensidade e velocidade?

"É sempre a nossa intenção jogar como fizemos frente ao Benfica. Nos primeiros jogos conseguimo-lo, depois caíamos de produção, também por causa das lesões.Agora estamos a regressar a esse nível, também porque temos menos jogos e os jogadores têm mais tempo de descanso. Mas sim, claro que queremos mostrar mais vezes este futebol, com pressão alta e velocidade", explicou Keizer.

Depois virou o foco para o jogo com o Rio Ave, o primeiro adversário que enfrentou no campeonato português, em dezembro (3-1 a favor dos leões). "No primeiro jogo que disputei lá, para o campeonato, ambas as equipas gostavam de passar a bola, de jogar em posse. Pressionam alto e querem jogar um futebol atacante, marcar golos. É uma equipa que gosto de ver jogar, tem alguns jogadores perigosos à frente. Fez alguns mudanças no mercado de inverno. Para mim, a construção de jogo é muito forte", referiu Marcel Keizer.

Segundo o técnico leonino a liga portuguesa "tem bom nível": "Não só as quatro de topo, mas também as outras. Em forma, jogadores energéticos, boas estruturas, defendem bem, bons treinadores. É positivo estar a trabalhar aqui. Estou felizmente no Sporting, o futebol aqui é bom." E o que pode melhorar? "Não me cabe a mim dizer, eu só me preocupo com o Sporting", respondeu.