Marcel Keizer: " O primeiro passo está dado, mas ainda não vencemos nada"

Marcel Keizer elogiou a atitude dos seus jogadores, esta quarta-feira, na vitória frente ao Benfica (1-0) , que colocou os leões na final da Taça de P ortugal. "Hoje mostrámos carácter. Parabéns para os jogadores, que mostraram a sua raça do princípio ao fim. Hoje só houve uma equipa que quis verdadeiramente vencer, fomos nós. Foi uma exibição muito boa, contra uma equipa também muito boa. Nem todas as equipas podem jogar todas as semanas bem, mas nós tentamos", afirmou o treinador dos leões à RTP no final do jogo.

O técnico holandês gostou do golo do capitão, mas mais ainda do que ele sifnifica: a passagem à final."O Bruno [Fernandes] marcou e é muito importante para nós, mas o mais importante foi a equipa. Foi um bom jogo", resumiu.

Bruno Fernandes: "Esperamos sair do Jamor com a vitória"

"Acho que foi mais o que merecido. Fizemos de tudo para sair com a vitória. Fomos a equipa mais perigosa e somos justos vencedores. Pelo que temos vindo a fazer e a melhorar, por tudo o que tem sido dito sobre nós, provámos que somos uma grande equipa e não ficamos atrás de ninguém. No outro jogo o Benfica foi melhor e hoje fomos nós. Analisámos o primeiro jogo e agora deu certo", resumiu Bruno Fernandes, médio do Sporting, em declarações à RTP após o final do jogo com o Benfica para a Taça de Portugal no Estádio José Alvalade (1-0).

O golo do capitão decidiu o jogo e colocou o Sporting no Jamor: "São jogadas de instinto. Acontece no momento. A bola ficou bem, fui feliz no remate e fiz golo. Estamos no Jamor em dois anos, é a minha quarta final pelo Sporting e esperamos sair do Jamor com a vitória."

