Marcel Keizer: "Não fizemos o nosso trabalho"

Trivela de Tomané na derrota pré-clássico do Sporting em Tondela

Marcel Keizer, treinador do Sporting, afirmou esta segunda-feira após a derrota dos leões em Tondela que a equipa que jogou deveria ter ganho o jogo e "não ganhou". Já o treinador da equipa da casa disse que o triunfo vai ficar "para sempre" nas vidas dos protagonistas do Tondela

"Não conseguimos controlar o jogo", começou por afirmar o treinador holandês do Sporting na flash interview. Questionado sobre se a equipa sentiu a falta de Bas Dost, foi claro: "É o nosso avançado e claro que sentimos falta, mas os onze que jogaram aqui deviam ter ganho e não ganharam. Não fizemos o nosso trabalho".

Já Pepa, treinador do Tondela, disse que a chave da vitória esteve "no grupo de trabalho e na entreajuda". "Isto vai ficar nas nossas vidas para sempre. Ninguém perdeu a cabeça e era fácil perder, com algumas decisões difíceis que foram acontecendo. Fomos uma equipa solidária. Mas só ganhámos três pontos, o campeonato é uma maratona", acrescentou.