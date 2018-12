Marcel Keizer: "Não acho que tenha sido um jogo fácil"

"Penso que é importante estar na 'final four' da Taça da Liga e para isso julgo que fizemos bem o nosso trabalho. O adversário também esteve bem, mas, na segunda parte, não teve tanta energia. Nós fomos um pouco lentos no primeiro tempo, mas a equipa melhorou no segundo e criou mais oportunidades de golo", comentou Marcel Keizer no final da partida em que o Sporting venceu o Feirense por 4-1 e garantiu o apuramento para a final four da Taça da Liga.

Apesar do resultado folgado, o técnico holandês não viu um jogo fácil: "Não acho que tenha sido um jogo fácil. Estivemos a ganhar 2-0, o Feirense fez o 2-1 e há um lance em que o Mathieu faz um corte muito importante que podia resultar num lance perigoso para nós. Conseguimos criar chances, vencemos e é sempre importante ganhar depois de uma derrota. Os grandes clubes estão na final four e nós também queríamos estar, é importante para nós."

Keizer diz que a equipa ainda tem de melhorar e abre portas a reforços no mercado de janeiro, desde que sirvam para acrescentar qualidade: "Temos de fazer alguns ajustes para que a equipa melhore a cada semana e julgo que vamos crescer coletivamente. Os nossos jogadores estão bem. A procurar reforços na abertura do mercado terão sempre de ser os melhores para o Sporting."

Manta Santos diz que o terceiro golo desanimou o Feirense

Já Nuno Manta Santos, treinador do Feirense, salientou que a sua equipa "fez tudo para conseguir estar na 'final four', mas também encontrou um adversário muito difícil".

"Estivemos sempre dentro do jogo depois de reduzirmos a desvantagem antes do intervalo. Na segunda parte, tivemos a oportunidade para empatar, mas depois do terceiro golo do Sporting, a equipa sentiu a diferença no marcador. Além disso, depois da expulsão, o Sporting foi mais dominador, teve mais posse e circulação de bola, o que dificultou a resposta do Feirense", resumiu.

Sobre o futuro, numa altura em que o Feirense está em zona de despromoção no campeonato, Manta Santos prometeu: "Vou concentrar-me no trabalho com os jogadores e vamos fazer tudo para melhorar todos os dias. Vai começar um novo ano e acredito no grupo de trabalho."