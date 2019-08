Marcel Keizer: "Foi uma noite muito má e vai ser uma semana dura"

Marcel Keizer, treinador do Sporting, não conseguiu disfarçar a desilusão no final do jogo que terminou com os leões a serem goleados por 5-0 pelo Benfica na decisão da Supertaça. "5-0 é um resultado muito mau, muito complicado para nós. Foi uma noite muito má para nós. Na primeira parte tivemos boas oportunidades para marcar, e mesmo depois do 2-0 o jogo estava muito aberto, estávamos sempre à procura do golo. Foi uma derrota pesada, mas temos de estar preparados para o próximo domingo. Vai ser duro, mas estaremos lá e preparados para lutar. Encarar a derrota e continuar a trabalhar. Mas vai ser uma semana dura".referiu.

"Na primeira parte foi um bom jogo, criámos oportunidades para marcar, mas na segunda, depois do 2-0, acusámos um pouco a responsabilidade de ter que marcar e aconteceu o pior. A responsabilidade é minha pela tática escolhida, optei por cinco defesas, que achei que era capaz de surpreender o Benfica, mas isso não aconteceu. Depois tentei equilibrar a equipa e isso teve reflexos contrários, pois acabámos por sofrer mais golos", acrescentou.

O técnico comentou ainda a contestação dos adeptos no final, e o facto de alguns terem mostrado lenços brancos. "É a emoção do futebol, estava tudo feliz após o jogo com o FC Porto, o último da temporada passada, e agora está toda a gente desiludida. Temos de aprender com esta derrota. Para a semana começa o campeonato e temos de estar preparados, mas será uma semana complicada", disse em declarações à RTP, comentando ainda a eventual saída de Bruno Fernandes: "O Bruno é um jogador muito importante, este resultado não muda nem prova isso. Se vai sair? Não é uma questão para mim, mas para a direção."