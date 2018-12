Marcel Keizer: "É uma vitória merecida do V. Guimarães"

"É uma vitória merecida do V. Guimarães. Eles foram melhores do que nós. Não tomámos as melhores decisões e este foi o resultado", desabafou Marcel Keizer na zona de entrevistas rápidas da Sport TV. "Sabemos que o tipo de futebol que jogamos não é fácil. Todos os jogos temos de estar bem em todos os aspetos. Quando não passamos bem e o espaço não é muito, corremos riscos", acrescentou o treinador holandês, derrotado pela primeira vez desde que é técnico dos leões, ao oitavo jogo.

"É sempre problemático quando se perde. Queremos ganhar sempre. Mas vamos continuar a tentar melhorar e no final vamos também ganhar este tipo de encontros. Hoje foi um mau dia para nós", prosseguiu.

Também o extremo Raphinha, que regressou à competição mais de dois meses depois, prometeu melhores resultados no futuro. "Na segunda parte entrámos melhor e tentámos de tudo para o empate e para sair pelo menos com um ponto, mas não conseguimos. Não é isso que nos vai deitar abaixo. Qualquer equipa que vem jogar aqui sabe que e difícil sair com a vitória e hoje não foi diferente. Os adeptos deles foram incríveis. Os nossos também fizeram o apoio possível, mas infelizmente não conseguimos o objectivo que era sair daqui com pontos", frisou o extremo brasileiro, que na época passada representou precisamente o Vitória de Guimarães.