Marcel Keizer: "Demos uma boa resposta como equipa"

Marcel Keizer, treinador do Sporting, mostrou-se feliz com a forma como a sua equipa se exibiu na Vila das Aves, apesar da contrariedade causada pela expulsão de Renan Ribeiro logo no início do jogo, que não impediu o triunfo leonino por 3-1.

"Foi um jogo difícil por causa do início. Começámos praticamente com dez jogadores e depois demos boa resposta como equipa. Lutaram e jogaram bom futebol e penso que deveríamos ter acabado com o jogo a meio da segunda parte, fizemo-lo um pouco mais tarde. Mas estivemos bem", começou por dizer o técnico holandês que destacou ainda "a boa organização" da sua equipa. "Estamos em boa forma, frescos, a jogar um jogo por semana", sublinhou.

Questionado sobre se este é o melhor Sporting da temporada, Keizer lembrou que quando chegou a equipa esteve "bem". "Continuamos a tentar ser melhores a cada semana e este resultado ajuda", acrescentou.

Inácio: "Doumbia podia ter partido a perna ao Luquinhas"

Por sua vez, Augusto Inácio, treinador do Desp. Aves, deu "mérito" aos leões pela forma como alcançou a vitória. "O Sporting soube ser humilde. A eficácia também esteve presente", disse.

Contudo, o técnico avense fez questão de apontar o dedo a um jogador do Sporting: "Não posso deixar passar em branco o lance do Doumbia que podia ter partida a perna ao Luquinhas. Não percebo porque o VAR deixou passar isso. É isso que lamento."

Questionado sobre as contas da permanência na I Liga, Inácio mostrou-se otimista: "Acredito que 36 pontos dão para não esperar pela última jornada para decidir as coisas, mas a segunda metade do campeonato tem sido fantástica. Quando se perde, mas os jogadores dão tudo em campo, não os posso criticar. Estamos a fazer uma segunda grande volta."