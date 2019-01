Marcel Keizer: "Celebrar no relvado, balneário e talvez autocarro..."

Marcel Keizer analisou na Sport TV a partida frente ao FC Porto admitindo que o Sporting entrou em "modo de combate". "Conquistar esta taça é muito bom, aqueles adeptos lá fora mereceram. Mas divertimo-nos por um dia e agora temos de continuar. Celebrar no relvado, balneário e talvez autocarro, mas depois vamos para casa e temos de continuar, porque queremos melhorar, queremos mais", disse o técnico leonino no final do jogo, depois de conquistar o primeiro troféu da carreira.

O holandês reconheceu que a 2.ª parte foi menos conseguida do que a primeira: "Foi a força do FC Porto que nos fez jogar assim. A equipa ficou no modo de luta, fizeram tudo o que podiam. Nos penáltis tens de ter um bocadinho mais de sorte para vencer. Na segunda parte não fomos a melhor equipa no relvado. A equipa lutou, correu, na defesa esteve bem, na qualidade de passe podemos fazer melhor. O FC Porto pressionou muito e tivemos dificuldades."

Também por isso foi importante que os jogadores acreditassem até ao fim que era possível conquistar o troféu. "Sim, é importante. Lutar por cada metro no relvado, entreajuda, estou satisfeito com isso. Esta Taça dá mais confiança, mas já sabemos que podemos jogar futebol. Vamos continuar a trabalhar duro", garantiu Keizer.

O triunfo vai dar "confiança" para o resto da semana: "Já sabíamos que conseguíamos jogar bom futebol. Agora, queremos ser consistentes e deixar de andar para cima e para baixo. Podemos fazer coisas boas esta época."

Quanto à lotaria dos penáltis, o holandês admitiu que é um caso de sorte, mas para ter essa sorte é preciso estar lá e o Sporting "mereceu a recompensa".

No campeonato, os leões estão oito pontos atrás do FC Porto: "Para mim, o mais importante é o campeonato. Toda a gente tem prioridades diferentes, mas o clube também acha que é importante terminar num bom lugar no campeonato. Sei que não depende só de nós, mas vamos lutar até ao fim."