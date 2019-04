Marcel Keizer: "Bas Dost? Sentimos falta de todos os jogadores"

Marcel Keizer abordou a ausência de Bas Dost no rescaldo da vitória deste domingo do Sporting sobre o Rio Ave, por 3-0, em partida da 28.ª jornada da I Liga. "Sentimos falta de todos os jogadores, do Bas Dost também. Precisámos de todos, mas estou feliz pelo Luiz Phellype, marcou um grande golo", afirmou o treinador holandês.

Sobre o jogo, Keizer disse estar "muito feliz com o desempenho da equipa". "Depois de um jogo difícil para a Taça de Portugal, tínhamos outro desafio, conseguimos um bom resultado e uma boa exibição. Nos últimos 20 minutos já estávamos completamente sem energia, mas os jogadores deram tudo o que tinham e acho que os adeptos percebem isso. Não foi um jogo fácil, o Rio Ave entrou bem na partida, mas a nossa qualidade fez a diferença", frisou.

Acerca do resto do campeonato, aponta já ao do próximo sábado, em Vila das Aves, prometendo que o Sporting vai dar o "melhor até ao final".