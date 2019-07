Marcel Keizer a contas com seis baixas no treino do Sporting

Na Academia de Alcochete, o treinador holandês Marcel Keizer não contou com Jovane Cabral, que apresenta uma mialgia de esforço na coxa esquerda e fez tratamento, e Bruno Gaspar, que prossegue reabilitação muscular depois de ter estado na Taça das Nações Africanas.

Os reforços Rafael Camacho (ex-Liverpool) e Rosier (ex-Dijon) e Ristovski continuam limitados, em recuperação de lesões, assim como o argentino Battaglia, ausente da competição desde novembro, devido a uma rotura de ligamentos.

Na quinta-feira, o Sporting empatou a dois golos com o Liverpool, num jogo em que Bruno Fernandes voltou a destacar-se, ao marcar o primeiro golo dos leões.

Uma eventual saída de Bruno Fernandes foi comentada por Marcel Keizer, com o técnico holandês a frisar então que o médio é muito importante para a equipa, mas que não sabe o que será o futuro.

"O Bruno é parte importante da equipa e a situação atual é que o Bruno faz parte do Sporting, mas não sabemos o que o futuro vai trazer e temos de esperar", disse então o treinador holandês.

No domingo, a equipa leonina recebe no Estádio José Alvalade os espanhóis do Valência, em jogo do Troféu Cinco Violinos, com início marcado para as 19.00.

O arranque oficial da época 2019/20 acontecerá em 04 de agosto (20.45), no Estádio Algarve, com o Sporting, vencedor da Taça de Portugal, a disputar a Supertaça Cândido Oliveira diante do Benfica, campeão nacional.