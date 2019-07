Manchester United não quer "pagar demasiado" por Bruno Fernandes

O treinador do Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, deixou escapar o motivo por que motivo os red devils ainda não fizeram uma proposta oficial por Bruno Fernandes, quando questionado sobre o jogador.

"Não vamos pagar demasiado, mas temos de encontrar os jogadores certos", afirmou à imprensa o técnico norueguês, citado pelo Mirror , sem referir o nome do médio do Sporting.

O emblema de Old Trafford tem sido apontado como possível destino do internacional português, mas não estarão dispostos a pagar o que os leões pedem pelo jogador.

"Não se pode acreditar em todos os nomes que têm sido apontados, mas acho que o Manchester United às vezes tem, por causa da riqueza que tem, de pagar mais para conseguir jogadores. É o mundo em que vivemos", considera Solskjaer.

A prioridade do Manchester United é neste momento a contratação do central Harry Maguire, do Leicester, que poderá custar quase 90 milhões de euros.

Refira-se que, em recente entrevista à Sporting TV, o presidente Frederico Varandas disse que "garantidamente, Bruno Fernandes não sai por 35 milhões de euros". "Se o mercado quiser o Bruno Fernandes, terá de pagar caro por ele", frisou o líder verde e branco.

O médio de 24 anos, por sua vez, disse que se sente bem no Sporting e em Portugal, mas que tem "sonhos que gostaria de concretizar".