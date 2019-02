Manchester United empata Liverpool, que já tem o City a um ponto

O Liverpool, ainda líder da Premier League, empatou este domingo em casa do eterno rival Manchester United, sem golos. Depois da vitória do Manchester City, que joga hoje a final da Taça da Liga, na 27.ª jornada, a equipa de Klopp estava obrigada a ganhar. Assim, já só tem um ponto de vantagem sobre Pep Guardiola e os ​​​​​​​citizens.

A primeira parte do duelo entre red devils e Liverpool ficou marcada pelas lesões. Klopp foi obrigado a tirar de campo Roberto Firmino e Solskjaer esgotou mesmo as substituições no primeiro tempo. Primeiro foi Herrera, depois Mata e por último Lingaard... que tinhas saltado do banco minutos antes.

Ao confirmar-se um encontro sem golos, fica também mais vincado o percurso descendente do Liverpool nas últimas jornadas, visto que chegou a ter sete pontos de vantagem sobre o Manchester City. Quando as duas equipas se encontraram no início do ano, em Manchester, muitos anteviam o afastamento da equipa de Guardiola da corrida pelo título, porque a derrota os colocava a dez pontos.

O jogo acabou por correr no sentido inverso, e o Manchester City reduziu de sete para quatro pontos de diferença, voltando agora definitivamente à luta pela revalidação do título inglês.

No outro jogo desta tarde, em Londres, o Arsenal bateu o Southampton, por 2-0, com golos de Lacazette e Mkhitaryan. Confira aqui a tabela da Premier League.