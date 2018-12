Manchester City vence Marco Silva e assume provisoriamente a liderança

O Manchester City regressou este sábado às vitórias na liga inglesa de futebol e assumiu provisoriamente a liderança, com um triunfo por 3-1 sobre o Everton, treinado por Marco Silva, que somou o quarto jogo sem vencer, na 17.ª jornada.

Em Manchester, o avançado português Bernardo Silva foi titular na formação de Pep Guardiola, mas a figura do encontro foi o brasileiro Gabriel Jesus, que assinou um bis, aos 22 e 50 minutos, ambos com assistência do alemão Leroy Sané. Pouco depois, Sterling rendeu o avançado germânico e confirmou a vitória, aos 69.

O Everton, que contou com André Gomes a tempo inteiro, ainda reduziu a diferença, por Calvert-Lewin, aos 65 minutos, mas não conseguiu fugir à quinta derrota na Premier League, segunda nos últimos quatro jogos.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Após o desaire com o Chelsea (2-0) na última ronda, o Manchester City voltou aos triunfos e isolou-se provisoriamente no topo da competição, com 44 pontos, mais dois que o Liverpool, que recebe no domingo o Manchester United, treinado pelo português José Mourinho.

O Everton continua, para já, no sétimo posto, com 24 pontos, mas poderá dar uma grande 'trambolhão' na classificação com o decorrer da jornada e arrisca mesmo terminar a ronda fora do top-10.