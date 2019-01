Manchester City sofre quarta derrota e pode ver fugir o Liverpool

O Manchester City sofreu esta terça-feira a quarta derrota na Premier League. A equipa de Pep Guardiola foi a Newcastle perder por 2-1 e corre agora o risco de ficar a sete pontos do líder Liverpool, que esta quarta-feira recebe o Leicester.

O City até começou o jogo da melhor maneira com Aguero a abrir o marcador logo no primeiro minuto, a passe de David Silva. No início da segunda parte, Guardiola lançou em campo Bernardo Silva, que desta vez ficou no banco, mas acabou por ser os magpies a dar a volta ao marcador com golos de Salomon Rondón (66') e Matt Ritchie (80', de penálti).

Esta não foi a única surpresa da noite na 24.ª jornada da Premier League, pois o Manchester United escorregou pela primeira vez desde que Ole Gunnar Solskjaer rendeu José Mourinho no comando técnico da equipa.

Em Old Trafford, não foi além do empate 2-2 ao Burnley, que se adiantou por Ashley Barnes (51') e Chris Woods (81'). Só que num esforço final para não interromper a série de oito vitórias consecutivas, o United ainda salvou um ponto graças a um penálti marcado por Paul Pogba e a um golo de Lindelöf em cima do minuto 90.

A noite foi de grande exibição para o Wolverhampton de Nuno Espírito Santo, que recebeu e venceu o West Ham por 3-0, graças a um golo de Romain Saiss e um bis de Raúl Jiménez. João Moutinho com duas assistências e Diogo Jota com uma também estiveram em destaque no Wolves, que também contou com Rui Patrício, Rúben Neves, Ivan Cavaleiro e Rúben Vinagre.

De regresso às vitórias esteve o Everton de Marco Silva, que foi a Huddersfield arrancar os três pontos graças a um golo de Richarlison logo no início da partida em que os blues contaram com André Silva no onze.

Resultados da 24ª jornada:

Arsenal-Cardiff, 2-1

Fulham- Brighton, 4-2

Huddersfield Town- Everton, 0-1

Wolverhampton-West Ham, 3-0

Manchester United-Burnley, 2-2

Newcastle-Manchester City, 2-1

Esta quarta-feira

Bournemouth-Chelsea

Southampton-Crystal Palace

Liverpool-Leicester

Tottenham-Watford

