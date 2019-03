Mamona, Susana Costa e Francisco Belo apurados para as finais

Portugal vai marcar presença com duas atletas na final do triplo salto dos Europeus de pista coberta de Glasgow, no domingo, após Patrícia Mamona e Susana Costa terem alcançado o apuramento na ronda de qualificação disputada esta sexta-feira.

A atleta do Sporting, vice-campeã há dois anos, falhou o primeiro salto mas foi a tempo de registar uma marca de 14,11, que lhe garantiu um lugar entre as oito finalistas. Mais impressionante foi o desempenho de Susana Costa, que precisou apenas de um salto para se apurar. Ao saltar 14,28 metros, não só superou a marca de qualificação (14,20) como bateu o recorde pessoal.

No lançamento do peso, disciplina em que a comitiva lusa também depositava algumas expectativas, Francisco Bela garantiu à tangente o acesso à final, com a marca de 20,31, mas o recordista nacional Tsanko Arnaudov não foi além do 12.º melhor registo (19,86).

Também afastados das decisões ficaram Paulo Rosário e Emanuel Rolim nos 1.500 m e Cátia Azevedo nos 400.

O bicampeão europeu Nélson Évora entra em ação ainda esta sexta-feira (20.25), na qualificação do triplo salto masculino. Dez minutos depois, Francisco Belo disputa a final do lançamento do peso.