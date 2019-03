Mais de 300 atletas na 54.ª edição dos Campeonatos Internacionais de Portugal de badminton

A 54.ª edição dos Campeonatos Internacionais de Portugal de badminton realizam-se esta semana no Centro de Alto Rendimento da modalidade, nas Caldas da Rainha. Entre quinta-feira, dia 7 de março, e dia 10, domingo, mais de 300 atletas vão competir, divididos em cinco categorias.

Este ano, continuando o crescimento das últimas edições, o evento organizado pela Federação Portuguesa de Badminton recebe jogadores de 46 países. Serão realizados mais de 100 jogos que terão a participação de vários atletas com lugares de relevo no Top 100 do ranking mundial da modalidade, visto que os Campeonatos Internacionais de Portugal dão pontos para o ranking.

As categorias são cinco: singular masculino e feminino, par masculino e feminino, e pares mistos. Já com os Jogos Olímpicos de Tóquio no horizonte, são nove os atletas que representam Portugal na competição. Tomás Nero, Ana Reis, Duarte Anjo, Bruno Carvalho, Ana Reis, Alice Silva, Bernardo Atilano, Sónia Gonçalves e Catarina Martins são as esperanças nacionais. Em quatro das cinco categorias, existe já um atleta português no quadro principal.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Destes atletas, destaque para Bernardo Atilano, Duarte Anjo e Sónia Gonçalves, integrados na Bolsa de Solidariedade Olímpica do Comité Olímpico de Portugal. Esta bolsa, que funciona como complemento no projeto Tóquio 2020, tem em consideração atletas que não estão classificados como elite ou pré elite, mas nos quais as federações reconhecem mérito desportivo e uma hipótese de qualificação para os Jogos Olímpicos.