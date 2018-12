Lyon: "Incluo o FC Porto entre as grandes equipas europeias"

No sorteio desta segunda-feira (11.00) dos oitavos-de-final da Liga dos Campeões, a imprensa francesa considera o FC Porto o mais acessível para o Lyon. Bruno Génésio considera-o um "disparate" e coloca o campeão nacional "entre as grandes equipas europeias".

As possibilidades do Lyon são pouco animadoras, de facto: Dortmund, Barcelona, Bayern, Real Madrid, Juventus ou FC Porto.

"Não tenho preferência, e mesmo que tivesse nada seria decidido antes do sorteio, portanto seria inútil. Há seis equipas que podemos defrontar e todas são grandes equipas europeias, e incluo sem dúvida o FC Porto, porque tenho ouvido muitos disparates sobre esta equipa", disparou o treinador do Olympique Lyonnais.

"Desde que nos qualificámos [com empate na Ucrânia, 1-1, que relegou o Shaktar de Paulo Fonseca para a Liga Europa] que ouço que é a equipa que tem de nos calhar. Não é verdade, eles ganharam todos os jogos do grupo", justificou Génésio, falhando por pouco. Aliás, as duas equipas fizeram caminhos inversos: o Lyon empatou cinco jogos e ganhou um, o FC Porto ganhou cinco e empatou um (sendo a que conseguiu mais pontos na fase de grupos, 16).

"É uma equipa com bons desempenhos, com jogadores rápidos e técnicos no ataque. Domina o campeonato português e é uma equipa muito boa", concluiu Bruno Génésio.

E também devia ter em mente o momento da equipa de Sérgio Conceição, que está perto de bater recordes com os 13 triunfos consecutivos. Já superou as marcas de Fernando Santos (1999/2000) e Ivic (1987/1988) e igualou o registo de Siska, Yustrich, Stessl e António Oliveira. Com dois jogos em casa (Moreirense, terça-feira, para a Taça de Portugal; e Rio Ave, domingo, para a I Liga), a formação de Conceição pode igualar e superar a versão vitaminada de André Villas Boas (14) e a de Artur Jorge (15). Se isso acontecer, pode entrar para o topo se ganhar a 30 de dezembro no Jamor, frente ao.Belenenses, para a Taça da Liga.

No sorteio das 11.00 desta segunda-feira, ao FC Porto podem tocar, além do Lyon, Atlético Madrid, Tottenham, Liverpool, Ajax, Roma ou Manchester United.