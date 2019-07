Luiz Phellype sobre Bas Dost: "Não estou em vantagem"

Derrota no primeiro teste do Sporting frente equipa da terceira divisão suíça

Presidente do Sporting reuniu-se com o líder da FIFA

Luiz Phellype terminou a época passada em boa forma, tendo apontado oito golos pelo Sporting em todas as competições e o penálti que valeu a Taça de Portugal, mas não se considera em vantagem em relação a Bas Dost na luta pela vaga no eixo do ataque.

"Marquei o penálti, mas Bas Dost marcou o golo no jogo. Não estou em vantagem e é preciso trabalhar diariamente", considerou o avançado brasileiro, que valoriza a competição interna por um lugar no onze: "É sempre saudável a competição e só faz bem para o Sporting. Depois, quem escolhe é o treinador."

Sobre os trabalhos de pré-época, o ex-Paços de Ferreira considera que o estágio na Suíça tem sido "positivo" e que a integração dos reforços tem sido "muito fácil", porque o grupo faz questão de "receber todos bem".

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Sobre o valor do plantel em relação ao anterior, Luiz Phellype não promete que a versão 2019-20 do Sporting seja melhor do que a anterior: "Ainda não sei. Faltam jogadores, que estão de férias, e quem chegou precisa de tempo de adaptação, pelo que só vamos ver quando começarem os jogos."