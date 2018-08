Luís Filipe Vieira tem alta esta sexta-feira

O vice-presidente do Benfica, Varandas Fernandes, falou nesta quinta-feira em conferência de imprensa, tendo abordado vários assuntos. O mais sensível prendeu-se com o estado de saúde de Luís Filipe Vieira que, segundo as notícias dos últimos dias, encontra-se hospitalizado.



"Vai ter alta esta sexta-feira, vai ter umas semanas de descanso bem merecidas. Terá repouso de três ou quatro semanas. Estará ausente do Benfica nesse período, incluindo os jogos. Mas tem uma saúde de ferro, está numa função que exige um desgaste enorme, de muitas e muitas horas", disse o dirigente que, logo de seguida confirmou a dispensa de Samaris por parte de Rui Vitória.



"Os empréstimos que o Benfica faz são da competência da equipa técnica. Compete à equipa técnica decidir se algum jogador será cedido. Não quer dizer que os atletas não sejam bons. O Samaris é um jogador que sempre defendeu as cores do Benfica, mas se a equipa técnica decide dispensar o Samaris é porque há vantagens para a própria equipa. O interesse é que o Benfica ganhe", salientou.

No que diz respeito à aquisição, por empréstimo do lateral direito do Sevilha, Corchia, Varandas Fernandes assegurou que "o processo não está encerrado".



A finalizar, um esclarecimento com o nome de Rúben Dias nas entrelinhas: "Não há venda de jogadores a não ser que seja pela cláusula de rescisão. Em relação a aquisições há três ou quatro processos que estão a ser tratados, com vista à melhoria da equipa."