Luís Filipe Vieira suspenso pelo Conselho de Disciplina

O Conselho de Disciplina decidiu esta terça-feira suspender Luís Filipe Vieira, presidente do Benfica, por 90 dias, na sequência de um processo disciplinar instaurado após as críticas do líder encarnado à arbitragem da meia-final da Taça da Liga com o FC Porto, realizado a 22 de janeiro, em Braga, que terminou com o triunfo dos dragões por 3-1.

"Quando alguém, com uma televisão à frente, é arbitro e não consegue saber se é fora de jogo ou não. Se não consegue saber, no lance do primeiro golo do F.C. Porto, se é falta ou não, este homem não pode arbitrar mais", disse Vieira em relação ao trabalho do árbitro Fábio Veríssimo, que nessa partida foi videoárbitro.