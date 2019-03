Luís Filipe Vieira quer um Benfica "à base do talento do Seixal"

Luís Filipe Vieira discursou no Museu Cosme Damião, no aniversário do Benfica

Rui Costa sobre João Félix: "É o miúdo do momento com todo o mérito"

A poucos dias do encontro entre o Benfica e o Dínamo Zagreb, na Croácia, para a primeira mão dos oitavos-de-final da Liga Europa, Luís Filipe Vieira, tal como João Félix e Rui Costa, falou ao magazine da UEFA. Tal como noutras ocasiões, o presidente encarnado demonstrou o desejo de contar cada vez mais com jogadores formados no Seixal no na equipa principal.

"Quando cheguei a presidente do Benfica, a estratégia foi pensar em como seria o Benfica do futuro. Inaugurámos o Caixa Futebol Campus sempre com o pensamento de formar jogadores com a nossa identidade. Queremos a equipa do Benfica constituída à base do talento do Seixal, jogadores do Caixa Futebol Campus, com a identidade do clube", afirmou.

A 28 de fevereiro, dia do 115.º aniversário do clube, Luís Filipe Vieira falou dos jovens jogadores formados no clube e no objetivo de não os vender.

"Não temos nenhum objetivo de vender os nossos principais jogadores que chegaram agora do Seixal. A cada dia que passa, estes jovens talentos estão mais valorizados e provam a boa visão, rumo e estratégia que tivemos, quando percebemos que a aposta na formação seria a opção mais acertada. É muito relevante observar como já chegam à primeira equipa preparados para os mais exigentes níveis competitivos", disse então.

O líder encarnado lembrou que "numa primeira fase, a necessidade de ultrapassar constrangimentos financeiros levou à necessidade de efetuar e aproveitar algumas oportunidades de venda", mas agora "só perante exigências legais definidas pelos valores de cláusulas de venda" é que poderão levar às saídas dos jogadores. "A prioridade é garantir que estas fornadas sejam a base das nossas equipas principais de futuro", frisou.