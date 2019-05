Vieira duplicou o prémio e atirou no balneário: "Fui um gajo com uns tomates muito grandes"

"Sentem-se lá", atirou Vieira depois de entrar no balneário e receber um amasso coletivo dos jogadores do Benfica. Depois foi ao meio e usou da palavra. "Fomos todos campeões. Uma verdadeira família mesmo nas horas adversas, tomámos decisões profundas no Seixal. Criámos um laço tão profundo e por isso um obrigado a todos vós. Nas alturas mais adversas acho que fui um gajo com uns tomates muito grandes para tomar decisões. Foi graças a esses laços que conquistámos este título. É de todos nós, principalmente deste senhor (referindo-se a Bruno Lage) e o prémio passou a ser duplicado", disse o presidente do Benfica aos jogadores no balneário.

O líder benfiquista anunciou assim a duplicação do prémio pelo título, de 2 para 4 milhões de euros.

Depois, já no relvado e depois de receber a taça de campeão, agradeceu à "família benfiquista", ao filho e aos netos e mandou um beijo para a mulher que foi operada na sexta-feira e ficou em casa.

Este é o 21.º troféu de Vieira enquanto presidente do Benfica desde que assumiu a presidência do clube da Luz, a 31 de outubro de 2003. Na última década o líder das águias festejou 13 troféus no futebol nacional (entre eles cinco títulos consecutivos de campeão).