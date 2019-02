Luís Filipe Vieira: "Não temos objetivo de vender os jogadores que chegaram do Seixal"

Luís Filipe Vieira deu uma entrevista ao jornal do Benfica, na qual traça o momento atual do clube, com especial foco na aposta que está a ser feita aos jogadores oriundos da formação, os quais diz serem para formar "a base" da equipa principal no futuro.

E, nesse sentido, o presidente dos encarnados deixou uma garantia: "Não temos nenhum objetivo de vender os nossos principais jogadores que chegaram agora do Seixal. A cada dia que passa, estes jovens talentos estão mais valorizados e provam a boa visão, rumo e estratégia que tivemos, quando percebemos que a aposta na formação seria a opção mais acertada. É muito relevante observar como já chegam à primeira equipa preparados para os mais exigentes níveis competitivos."

Vieira lembrou que "numa primeira fase, a necessidade de ultrapassar constrangimentos financeiros levou à necessidade de efetuar e aproveitar algumas oportunidades de venda", mas agora "só perante exigências legais definidas pelos valores de cláusulas de venda" é que poderão levar a que esses jogadores saiam. "A prioridade é garantir que estas fornadas sejam a base das nossas equipas principais de futuro."

Ou seja, tendo em conta que o clube "está mais sólido e robusto, cada vez mais autónomo", Luís Filipe Vieira assume que o Benfica "já não tem de efetuar vendas inadiáveis para equilibrar as contas". "Dentro do possível, temos como objetivo segurar os nossos maiores talentos pelo maior número de anos, isso acontece porque já vivemos com outra estabilidade e segurança financeira", sublinhou.

Objetivo europeu

O presidente do Benfica assumiu ainda que está "convencido" que irá recolocar o clube no topo da Europa do futebol. "Para isso acontecer, só com esta aposta que estamos a fazer na formação e visando criar uma base sólida na equipa principal que ganhe estabilidade e competitividade com base nos nossos principais talentos formados no Seixal é que será possível reequilibrar o jogo de forças com as principais e mais ricas equipas europeias. De outra forma seria absolutamente impossível", explicou.

Na prática, "será pela estratégia, pelo trabalho em profundidade que será possível ombrear com equipas construídas com base no seu potencial em comprar todo e qualquer jogador". "Estou convicto de que estamos a criar as bases para a afirmação de um longo ciclo de hegemonia no futebol português e de consolidação da nossa presença entre as principais equipas europeias", frisou.

A melhor prenda de aniversário

Luís Filipe Vieira destacou ainda que a melhor prenda que tem para oferecer aos benfiquistas nos 115 anos da fundação do clube, que se comemoram esta quinta-feira é a transferência do estádio e da BTV da SAD para o clube. "Graças ao processo de recuperação e consolidação da nossa situação financeira, a posse da titularidade do nosso estádio e da BTV passam para o nosso clube e deixam de estar na SAD, conforme vai ser objeto de decisão na próxima Assembleia Geral extraordinária da SAD do Benfica marcada para o próximo dia 15 de março."

O líder encarnado diz que essa é "mais uma promessa cumprida" e que "o valor da operação está avaliado em 99 milhões e 270 mil euros de acordo com avaliações independentes, e o pagamento será diferido por 25 anos". Esta decisão "reforça e consolida a imagem de um clube cada dia mais autónomo, credível e reputado em todas as avaliações feitas à sua gestão. O Benfica é cada vez mais dos benfiquistas."