Luís Filipe Vieira: "Este é o ano da reconquista"

Luís Filipe Vieira discursou este sábado durante uma cerimónia de entrega de galardões de devoção e fidelidade a mais de 4000 sócios do clube, no pavilhão n.2 do Estádio da Luz, no âmbito das comemorações do 115.º aniversário do clube. Durante o discurso, o presidente do Benfica elogiou a saúde financeira do clube, a aposta nos jovens e o centro de estágios do Seixal e garantiu que este é o ano da reconquista. Vieira prometeu ainda que depois do Estádio da Luz e da BTV passarem da SAD para o clube, vai anunciar muito em breve outras importantes medidas.

A cerimónia contou com a presença de muitas antigas glórias do clube, que entregaram as distinções aos sócios mais antigos. Entre os sócios distinguidos estiveram Toni, antigo jogador e treinador de futebol do emblema 'encarnado', Pedro Nunes, antigo treinador da equipa de hóquei patins, e Mário Dias, antigo dirigente do clube que recebeu uma ovação de todos os sócios presentes no Pavilhão da Luz e palavras emocionadas de Luís Filipe Vieira.

Aqui ficam as frases mais marcantes do discurso de Luís Filipe Vieira.

"O Sport Lisboa e Benfica não é apenas o maior clube de Portugal. É, reconhecidamente, um dos maiores clubes do mundo. Pela sua história. Pelas suas conquistas. Pelas suas infraestruturas. Mas, sobretudo, pelos seus adeptos e, de forma particular, pelos seus associados. Os sócios do Benfica, ninguém duvide, são o que de mais valioso o clube tem. É neles que reside a sua maior força. Porque colocam o clube no top europeu de assistências. Porque batem recordes de participação em atos eleitorais. Porque acompanham a equipa em todo o lado. Porque alimentam diariamente a mística benfiquista nas Casas do Benfica espalhadas por todo o mundo. Por isso e muito mais, por sua causa, somos hoje a principal marca de Portugal e reconhecidos de forma global."

"Neste ano, em que comemoramos os nossos 115 anos, damos novo passo no reconhecimento da sua importância. A titularidade do Estádio da Luz e da BTV, atualmente na posse da SAD, passarão na totalidade para o clube. Assim se devolve o Benfica aos benfiquistas, tal como prometi fazer na minha primeira candidatura. Prometemos e estamos a cumprir. E não ficaremos por aqui. Posso hoje dizer-vos que, muito em breve, anunciarei outras medidas que continuarão a devolver o Benfica aos benfiquistas."

"Reerguido o clube em diferentes níveis, entramos agora numa nova fase. Novas metas exigem de nós ainda mais trabalho e empenho. Porque o pior que podíamos fazer seria dormir à sombra dos resultados já alcançados. Conquistar é difícil. Perder é extremamente fácil. A nível financeiro apresentámos ainda recentemente os resultados do primeiro semestre onde pelo quinto ano consecutivo temos lucros, reduzimos o passivo, temos capitais próprios de mais 100 milhões de euros e pagámos todas as nossas dívidas bancárias."

"Estamos a consolidar todo o projeto de expansão para os maiores mercados emergentes, beneficiando do reconhecimento e prestígio da nossa gestão e sobretudo da hoje reconhecida escola de formação do Caixa Futebol Campus, com operações na China, Estados Unidos e Índia."

"Em termos desportivos, este é o ano da reconquista! A estratégia e o rumo que definimos de apostar na formação como fator essencial na afirmação do projeto Benfica é a melhor solução tendo a conta a dimensão do nosso mercado. E os resultados estão aí. Ver os nossos jovens a chegar à primeira equipa, perfeitamente capazes de rapidamente a integrar, é fruto de um planeamento e de uma visão que é a nossa principal aposta e que hoje nos permite olhar para o futuro com enorme confiança."

"Depois do histórico tetra, o nosso objetivo é enfrentar as 10 finais que faltam com total humildade, concentração, ambição e confiança. Nesta fase e até final da época, estou certo de que uma autêntica onda vermelha irá acompanhar a nossa equipa nos desafios que temos pela frente. O nosso Benfica está forte, unido e coeso. Temos obra e resultados para mostrar. A todos o reconhecimento pelo vosso contributo. Viva o Benfica!"