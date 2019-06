Luis Enrique deixa a seleção espanhola por problemas pessoais

Luís Enrique deixou esta quarta-feira de ser o selecionador de Espanha. A revelação foi feita por Luis Rubiales, presidente da Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF), em conferência de imprensa, na qual anunciou ainda que o substituto é o até agora adjunto Robert Moreno.

"Luis Enrique comunicou que não vai continuar como selecionador. Tenho de agradecer-lhe a forma como se comportou e nesse sentido disse-lhe que as portas da seleção estarão sempre abertas para ele", anunciou. O técnico deixa o cargo por razões pessoais que se vêm arrastando há alguns meses e que o têm impedido de orientar a equipa.

Robert Moreno, de 40 anos, vai assim passar de técnico interino a definitivo, depois de ter orientado a e seleção nos últimos três jogos. Trata-se de um homem de confiança de Luis Enrique, uma vez que esteve com ele nos anteriores projetos (Roma, Celta de Vigo e Barcelona). É formado em relações internacionais e especialista em scouting.

Roberto Moreno sucede a Luis Enrique na seleção espanhola © REUTERS/Sergio Perez

"Esta equipa demonstrou-nos valentia e queremos continuar com ela. Confiamos em Robert como selecionador e está agora com a missão de nos levar ao Europeu", frisou Rubiales.

Robert Moreno admitiu ser este um momento "mais agre do que doce". "Sempre pensei em ser treinador, mas nunca desta maneira", sublinhou, deixando uma garantia: "Vamos tentar ser honestos e fazer o trabalho como temos feito até agora, com Luis Enrique à distância. Vamos procurar engrandecer o trabalho que o Luis fez ganhando o próximo Europeu."

Entretanto, o jornal espanhol AS revelou a carta que Luis Enrique enviou à federação espanhola. Ei a mensagem na íntegra:

"Devido aos motivos me impediram desenvolver com normalidade as minhas funções como selecionador desde o passado mês de março e que continuam no dia de hoje, decidi deixar o cargo.

Todo o meu agradecimento aos responsáveis da RFEF pela confiança e a compreensão demonstrada.

Agradeço especialmente a todas as pessoas que fazem parte do staff e aos jogadores pelo seu profissionalismo. Sem esquecer-me dos meios de comunicação pela vossa discrição e respeito pela situação. Obrigado de coração".