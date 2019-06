Luís Castro é o novo treinador do Shakhtar Donetsk

O Shakhtar Donetsk anunciou esta quarta-feira a contratação de Luís Castro como novo treinador do clube, substituindo assim no cargo Paulo Fonseca, que se transferiu para a AS Roma.

O técnico de 57 anos deixa o V. Guimarães, com quem ainda tinha contrato, para iniciar a sua primeira experiência no estrangeiro, tendo assinado contrato com o tricampeão ucraniano válido por dois anos, conforme anunciou o clube na sua conta de Twitter.

Os vimaranenses procuram agora treinador, depois de verem sair Luís Castro que pegou na equipa no início da época passada e a conduziu ao apuramento para as pré-eliminatórias da Liga Europa.