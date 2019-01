Luís Castro e o Benfica: "Não mexe nada com a preparação do jogo"

Quem são as hipóteses para treinador? Certezas só as de Luís Filipe Vieira

Apontado como um dos nomes para suceder a Rui Vitória no Benfica, Luís Castro, treinador do V. Guimarães, não se alongou em comentários sobre o assunto, até porque este sábado, antes de fazer o lançamento do jogo com o Belenenses, o assessor de imprensa dos vitorianos avisou os jornalistas de que o técnico só iria responder a perguntas relacionadas com o jogo, informando ainda que qualquer questão relacionada com o Benfica seria apenas comentada pela administração do clube em forma de comunicado.

Por isso, Luís Castro não abordou o assunto Benfica, limitando-se a dizer que esse tema "não mexe nada com a preparação do jogo". "O que posso dizer? Não posso dizer nada mais. Não quero proferir qualquer declaração. Respeitamos muito o jogo, a massa associativa, a administração, a nossa profissão. Estamos todos focados no jogo de amanhã", atirou o técnico.

O técnico de 57 anos tem sido apontado ao lugar de Rui Vitória, pois tem o perfil desejado pelo presidente Luís Filipe Vieira, um treinador muito ligado à formação que gosta de apostar em jovens, na sequência da sua experiência de vários anos no FC Porto, onde coordenou a formação dos dragões e depois treinou a equipa B, tendo também uma breve passagem pelo conjunto principal.