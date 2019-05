Lucas Moura, o herói, emociona-se com relato do golo que apurou o Tottenham

Lucas Moura, que marcou os três golos dos spurs frente ao Ajax, que garantiram ao clube inglês um lugar na final da Liga dos Campeões, foi convidado a ouvir o relato em português do terceiro e decisivo golo e não conteve as lágrimas. O avançado brasileiro do Tottenham ouviu o relato de Jorge Iggor do Esporte Interativo e emocionou-se.

Começou em escolas de futebol em São Paulo antes de se mudar o Corinthians e depois para o São Paulo. Era parecido com Marcelinho e ainda hoje os brasileiros o tratam assim, apesar de ele ter como ídolo Zidane. A alcunha pegou e Lucas podia ter ido para o Real Madrid quando Mourinho estava no comando merengue.

Dizem em Espanha que o treinador português chegou a ir ver um jogo do Brasil, com a Dinamarca por causa dele, mas a exibição foi fraca e Mou desistiu. Só mais tarde o antigo internacional se mudou para a Europa. Em janeiro de 2013 assinou pelo PSG, depois de rejeitar propostas de Manchester United, Inter e Liverpool, o clube que agora irá encontrar na final da Liga dos Campeões.

Está em Londres ao serviço do Tottenham desde janeiro de 2018, onde é peça fundamental na equipa de Pochettino. O treinador não poupou no elogios ao brasileiro: "Todos os jogadores foram uns heróis mas o Lucas... foi um super herói."

E Eriksen pediu que lhe fizessem uma estátua: "Foi um jogo absolutamente ridículo. Estávamos lá no fundo, tentámos lutar e acabámos por ter sorte. Lamento pelo Ajax. O Lucas Moura... Bem, ele ganhou-nos o jogo, merece-o. Esta temporada tem sido uma montanha russa... Espero que lhe façam uma estátua depois disto. Estamos completamente incrédulos. Não há palavras para isto."