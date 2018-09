O Liverpool venceu este sábado no terreno do Leicester, por 2-1, e mantém-se assim no topo da classificação da Premier League, só com triunfos, independentemente daquilo que fizer a concorrência.

A equipa de Jürgen Klopp adiantou-se no marcador logo as dez minutos com um golo de Sadio Mané, após assistência de Andy Robertson. E à beira do intervalo foi Roberto Firmino, de cabeça, na sequência de um canto de James Milner, a aumentar a vantagem no marcador.

No segundo tempo, registou-se o momento caricato do jogo quando o guarda-redes Alisson, perdeu uma bola com os pés dentro da área, permitindo a Rachid Ghezzal reduzir a diferença. Apesar do erro monumental do guarda-redes brasileiro, o Liverpool conseguiu conservar o triunfo.

Veja aqui o erro de Alisson:

Esta tarde realizam-se os seguintes jogos:

Brighton-Fulham

Chelsea-Bournemouth

Crystal Palace-Southampton

Everton-Huddersfield

West Ham-Wolverhampton

Manchester City-Newcastle

Este domingo:

Cardiff-Arsenal

Burnley-Manchester United

Watford-Tottenham

Veja aqui a classificação atualizada.