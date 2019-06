Liverpool-Tottenham. Curiosidades e estatísticas da final da Champions

Liverpool e Tottenham defrontam-se este sábado na final da Liga dos Campeões, no Wanda Metropolitano em Madrid, a partir das 20.00. O jogo pode ser visto em direto através da TVI e da Eleven Sports. Os reds tentam a sexta Champions da sua história; o Tottenham a primeira. Aqui ficam alguns dados estatísticos e curiosidades em torno desde confronto.

- O Liverpool joga a sua nona final da Taça dos Campeões Europeus/Liga dos Campeões, mais do que qualquer outra equipa inglesa. A equipa de Anfield conquistou o troféu cinco vezes, mas perdeu nas duas últimas finais (2007 e 2018).

- O Tottenham joga a sua primeira final da Taça dos Campeões Europeus/Liga dos Campeões, e é a oitava equipa a fazê-lo. Os últimos cinco finalistas estreantes acabaram por perder (Chelsea 2008, Arsenal 2006, Mónaco 2004, Bayer Leverkusen 2002 e Valência 2000).

- Esta será a segunda final da Taça dos Campeões Europeus/Liga dos Campeões apenas com equipas inglesas, com o Manchester United a derrotar o Chelsea nos penáltis em 2018.

- Esta é a primeira final da Champions League entre duas equipas que não conseguiram vencer nos seus respetivos grupos, desde o Inter de Milão-Bayern Munique em 2010.

- O Liverpool venceu os dois jogos da Liga com o spurs nesta temporada. No total, já se enfrentaram pelo menos três vezes em todas as competições em 13 épocas anteriores - o Liverpool só venceu os spurs três vezes numa única temporada numa delas (1985-86 - quatro vezes).

- O único encontro anterior entre o Liverpool e Tottenham num jogo decisivo foi na final da Taça da Liga Inglesa em 1982, com os reds a ganharem 3-1 no prolongamento.

- O Liverpool foi o finalista derrotado na final da Liga dos Campeões da última temporada - a última equipa a perder finais consecutivas na competição foi o Valência em 2000 e 2001.

- Esta será a primeira grande final do Tottenham em qualquer competição europeia desde a Taça UEFA de 1984. Os spurs querem tornar-se na terceira equipa inglesa a vencer todos os grandes torneios da UEFA depois do Chelsea e do Manchester United (Taça dos Campeões Europeus/Liga dos Campeões, Taça UEFA/Liga Europa e Taça dos Vencedores das Taças).

- O Liverpool perdeu os seus últimos quatro jogos nas principais finais nacionais e europeias desde a conquista da Taça da Liga de Futebol em 2012. Do outro lado, o último grande troféu dos spurs foi também a Taça da Liga (2008), perdendo as suas duas últimas finais desde então.

- O Tottenham não conseguiu vencer nenhum dos três primeiros jogos da fase de grupos da Liga dos Campeões nesta temporada - tornou-se assim na segunda equipa a chegar à final com este registo inicial depois do Inter de Milão, que conquistou o troféu.

- Apenas o FC Porto (10) teve mais marcadores distintos (excluindo autogolos) na Liga dos Campeões desta temporada do que o Liverpool (9).

- Nenhuma equipa sofreu mais golos na Liga dos Campeões desta temporada do que o Tottenham (17). 41% destes golos aconteceram nos primeiros 15 minutos de jogo (7/17).

- O treinador do Liverpool, Jürgen Klopp, alcançou a sua terceira final na Liga dos Campeões, perdendo com os reds na época passada e com o Borussia Dortmund em 2013. Marcello Lippi é o único treinador a perder três finais consecutivas na Taça dos Campeões Europeus/Liga dos Campeões (1997, 1998 e 2003 com o Juventus).

- Esta é a terceira grande final europeia de Jürgen Klopp com o Liverpool - apenas Bob Paisley (4) fez mais com os reds.

- Mauricio Pochettino é apenas o terceiro treinador do Tottenham a conduzir o clube a uma grande final europeia, depois de Bill Nicholson e Keith Burkinshaw. É apenas a segunda final que o argentino alcançou durante o seu tempo como treinador na Europa, após a final da Taça da Liga 2015 com os Spurs (0-2 vs Chelsea).

- O avançado do Liverpool, Sadio Mané, marcou o golo dos reds na derrota 1-3 na final da Liga dos Campeões da última temporada. Mané poderá tornar-se no segundo jogador do Liverpool a marcar em mais do que uma final da Taça dos Campeões Europeus/Liga dos Campeões depois de Phil Neal (1977 e 1984).

- Sadio Mané marcou na final da Liga dos Campeões de 2018, e pode tornar-se no primeiro jogador a marcar consecutivamente em finais da Taça dos Campeões Europeus/Liga dos Campeões desde Franz Roth, com o Bayern de Munique em 1975 e 1976.

- Se Trent Alexander-Arnold for titular pelo Liverpool, será o primeiro jogador com menos de 21 anos a começar de início em finais consecutivas da Liga dos Campeões. O mais novo é Christian Panucci com o Milan em 1994 e 1995.

- Lucas Moura, do Tottenham, marcou três vezes na vitória frente ao Ajax, marcando mais golos nesse jogo do que nos seus 16 jogos anteriores na competição (2).

- Dos jogadores que marcaram pelo menos 10 golos na Liga dos Campeões, Sadio Mané, do Liverpool, é o que marcou mais na fase a eliminar da competição (71,4%, 10 de 14 golos).

- O guarda-redes Allison, do Liverpool, é irmão de Muriel, guarda-redes do Belenenses SAD. No Tottenham joga Eric Dier, jogador que fez parte da sua formação no Sporting e que saiu de Alvalade para o clube londrino.