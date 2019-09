Lista do Benfica para a Champions com 38 jogadores. Fejsa, Cervi e Zivkovic incluídos

O Benfica anunciou esta quarta-feira os 38 inscritos para a fase de grupos da Liga dos Campeões em futebol, numa lista que inclui Fejsa, Zivkovic e Cervi, jogadores que estiveram para sair do clube antes do fecho do mercado. Dos 38 inscritos, 14 pertencem à Lista B, entre os quais o guarda-redes belga Svilar, o lateral esquerdo Nuno Tavares e o avançado Jota.

Entre os eleitos, constam também Gedson Fernandes, a recuperar de uma operação que ainda não lhe permitiu jogar em 2019/20, ou Chiquinho, que se lesionou com alguma gravidade na receção ao FC Porto, para a I Liga.

O Benfica, que cumpre a 10.ª participação consecutiva na fase de grupos, foi sorteado no Grupo G, juntamente com os russos do Zenit, os franceses do Lyon e os alemães do Leipzig.

Os encarnados estreiam-se em 17 de setembro, na receção aos germânicos, deslocam-se, em 02 de outubro, à Rússia, e, depois, cumprem os dois encontros com os gauleses, em 23 de outubro, na Luz, e em 05 de novembro, em França.

Nas duas últimas rondas, o 'onze' de Bruno Lage desloca-se a Leipzig, em 27 de novembro, para, em 10 de dezembro, fechar a participação no agrupamento em casa, perante o Zenit.

Os dois primeiros classificados do grupo seguem para os oitavos de final, enquanto o terceiro é relegado para os 16 avos de final da Liga Europa. O quarto é afastado das taças europeias.

Lista dos 38 jogadores inscritos:

Guarda-redes: Vlachodimos, Zlobin, Svilar (x), Celton Biai (x) e Fábio Duarte (x).

Defesas: Conti, Grimaldo, Rúben Dias, Tyronne Ebuehi, Jardel, André Almeida, Nuno Tavares (x), Kalaica (x), João Ferreira (x), Tomás Tavares (x), Pedro Álvaro (x) e Ferro.

Médios: Fejsa, Gabriel, Chiquinho, Pizzi, Samaris, Taarabt, Florentino, Rafael Brito (x), Gedson Fernandes, Tiago Dantas (x), Gonçalo Ramos (x), David Tavares (x), Caio Lucas, Cervi, Zivkovic e Rafa.

Avançados: Raul de Tomas, Seferovic, Jota (x), Vinícius e Nuno Santos (x).

(x) - Lista B.