Lindelöf renova contrato com o Manchester United

O Manchester United anunciou esta quarta-feira a renovação do contrato com o defesa sueco Victor Lindelöf, que em 2017 foi contratado ao Benfica por 35 milhões de euros. O novo vínculo é agora válido até 30 de junho de 2024, com opção por mais uma temporada.

"Desde o dia em que cheguei que sinto como se estivesse em casa. Cresci bastante como jogador e como pessoa e por isso estou muito agradecido a todos pela ajuda. Adoro jogar futebol e o meu objetivo é ajudar a equipa a ganhar troféus para recompensar os adeptos pelo apoio incrível que me têm dado. Queremos recolocar o Manchester United no lugar onde pertence", frisou o jogador de 25 anos.

Ole Gunnar Solskjaer, treinador dos red devils, assumiu que Lindelöf se assumiu "como um jogador importante para a equipa". "Ele dá-nos tranquilidade no campo e está determinado a ajudar a equipa a ter sucesso. Por isso estou muito contente que se tenha comprometido connosco para o futuro", explicou o técnico norueguês ao site oficial do United.

De acordo com a imprensa inglesa, o ex-benfiquista viu aumentar o seu salário, passando a auferir qualquer coisa como 170 mil euros por semana.