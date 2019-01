Lima ex-Benfica colocou um ponto final na carreira

Aos 35 anos, Lima, avançado brasileiro, que vestiu a camisola do Benfica, colocou um ponto final da carreira. Foi o que anunciou o fim da carreira com uma declaração no Instagram: "Hoje é um dia de felicidade e uma certa tristeza ao mesmo tempo, dia de anunciar que penderei as chuteiras, dia do adeus a carreira profissional de jogador de futebol, carreira essa que sempre sonhei quando criança, carreira essa que muitos sonham e fui um felizardo em realizar esse sonho,me despeço dos gramados muito feliz. Poderia ainda jogar um pouco mais,só que a lesão fez com que levasse a essa decisão,infelizmente isso acontece e vi que era minha hora de parar."

O jogador de Belenenses, Sporting de Braga e Benfica queria prosseguir a carreira, mas as lesões levaram a melhor e obrigaram-no o parar de vez. Lima estava em Portugal já há algum tempo a recuperar de uma lesõa e chegou a ser sondado por Benfica e Sporting, mas acabou por não recuperar e acabou mesmo por abandonar o Al Ahli, o último clube onde jogou.

No futebol português, Lima somou 274 jogos e 122 golos.