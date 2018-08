Liga Revelação estreia este sábado. Sabe como funciona?

Liga Revelação arranca no sábado para ser "plataforma de desenvolvimento do jogador"

Vai arrancar este sábado a Liga Revelação, a nova prova do futebol português, destinada a futebolistas sub-23 e sob a égide da Federação Portuguesa de Futebol (FPF). O objetivo é assegurar um espaço competitivo a jovens saídos dos juniores mas ainda não preparados para integrar ou jogar regularmente na equipa principal.

14 equipas vão disputar a competição e uma será campeã, não havendo descidas de divisão. No entanto, o formato competitivo e as regras de participação de jogadores não são assim tão fáceis de explicar.

Quais as equipas participantes?

Académica de Coimbra, Cova da Piedade, Desportivo das Aves, Feirense, Estoril Praia, Marítimo, Belenenses, Portimonense, Rio Ave, Benfica, Sporting de Braga, Sporting, Vitória de Guimarães e Vitória de Setúbal serão os 14 clubes que vão fazer história, uma vez que vão ser os primeiros a participar na competição.

O FC Porto optou por ficar apenas com equipa B, ao passo que Benfica, Sp. Braga, V. Guimarães e Marítimo vão fazer coexistir as duas formações secundárias.

Qual o formato competitivo?

A Liga Revelação é disputada em duas fases. A primeira é composta por um campeonato em que todos jogam entre si, em casa e fora, num total de 26 jornadas. Os seis melhores classificados qualificam-se para a Fase Apuramento de Campeão. Os oito clubes classificados do 7.º ao 14.º disputam uma segunda fase da competição. Em ambas as etapas, os participantes jogam duas vezes entre si, transitando para a segunda fase com metade dos pontos obtidos na primeira.

O principal critério de desempate é o confronto direto na fase da prova em causa, seguindo-se a diferença entre o número de golos marcados e sofridos, número de vitórias, maior número de golos marcados e menor número de golos sofridos na prova nos jogos realizados na fase em questão. Se a igualdade entre dois clubes ainda subsistir é realizado um jogo em campo neutro, seguindo-se prolongamento e penáltis se o empate se mantiver. Se a igualdade envolver mais de dois clubes, é realizada uma competição em estádio neutro em que os clubes jogam entre si apenas uma vez.

Qual o horário dos jogos?

O horário oficial dos jogos da Liga Revelação será aos sábados, às 11.00, e às terças-feiras, às 18.00, considerando-se este o horário reservado para as transmissões televisivas. Este sábado, na 1.ª jornada, os jogos Belenenses - Cova da Piedade, Feirense - Rio Ave, Marítimo - V. Guimarães, Sp. Braga - Benfica e V. Setúbal - Sporting têm início marcado para as 11.00. O Estoril - Portimonense começa às 12.00 e o Desp. Aves - Académica joga-se às 17.00 de domingo.

As regras dos jogos são iguais às da I Liga?

Em quase tudo, menos na ficha de jogo. Os clubes podem designar até 12 jogadores suplentes na ficha de jogo, podendo efetuar até quatro substituições no máximo de três paragens, sem distinção das posições que os jogadores ocupam e independentemente de os substituídos se encontrarem ou não lesionados.

Que jogadores podem participar?

A prova é destinada a jogadores nascidos a partir de 1996, que tenham a categoria de sénior, júnior A ou B. No entanto, não estranhe se vir em campo futebolistas com mais de 23 anos. No caso dos clubes que na época passada não tiveram equipa B na I e II Ligas, existe mesmo a obrigação de incluir na ficha de jogo dois jogadores com idade superior a 23 anos e inscritos numa das competições profissionais, não contando os guarda-redes para os efeitos da idade. Os clubes que tiveram equipa B nas competições profissionais em 2017/2018 não têm essa obrigatoriedade, mas podem fazê-lo.

O regulamento acrescenta ainda que os clubes que não tenham tido uma equipa B na I ou II Ligas na época transata devem inscrever na ficha técnica de cada jogo um mínimo de quatro jogadores com idade compreendida entre os 21 e 23 anos, inclusive.

Durante a temporada, as equipas poderão não cumprir estas regras de utilização de jogadores durante cinco jogos oficiais.

Os jogadores que atuam na I e II Ligas podem atuar na Liga Revelação?

Sim, desde que se verifique um interregno de 48 horas entre o início de um jogo e o de outro, não contando para o efeito os jogadores que, constando da ficha técnica, não tenha sido utilizados ou tenham sido utilizados nas equipas a competir nos campeonatos profissionais durante um período de tempo inferior a 46 minutos.

Por outro lado, o jogador que tenha sido utilizado num jogo da Liga Revelação pode ser livremente utilizado no jogo seguinte das equipas a competir nos campeonatos profissionais, independentemente do número de horas decorrido.

Existe algum limite de jogadores estrangeiros?

Não, mas existe algo parecido, uma vez que os clubes só podem inscrever nas fichas dos jogos no máximo sete jogadores não formados localmente na FPF. Conforme se pode ler no site da entidade, considera-se que um jogador é formado na FPF quando este, entre os 13 anos, ou no início da época desportiva em que atinge essa idade, e os 21 anos, ou no termo da época desportiva em que atinge essa idade, independentemente da sua nacionalidade e idade, esteve registado por clubes integrados na FPF, de forma continuada ou interpolada, por três épocas desportivas completas ou por 24 meses.