Sabe qual a média salarial na Liga portuguesa? 307 mil euros anuais

Renovação de Messi contribuiu para fazer do Barcelona a equipa que mais gasta em salários no desporto mundial

A Liga portuguesa de futebol tem a 15.ª média salarial mais alta entre os principais campeonatos de futebol do mundo. Os jogadores dos 18 clubes do principal campeonato português recebem em média 307.053 euros por ano, muito longe do campeonato inglês, que lidera a lista, com quase 3,4 milhões de euros (ME).

De acordo com o relatório, o FC Barcelona, em que alinha Nelson Semedo, tornou-se a primeira equipa mundial a pagar mais do que 10 ME por ano aos jogadores, atingindo cerca de 11,8 ME de massa salarial no plantel principal.

Alguns dos motivos que contribuíram para esta posição foram as renovações de Lionel Messi até 2021, de Gerard Piqué até 2022, de Samuel Umtiti e Sérgio Busquets até 2023, e ainda as contratações de Philippe Coutinho, Arthur, Malcom e Arturo Vidal.

O Real Madrid é o segundo classificado, com perto de 9,1 ME, num 'top' 10 global, em que se seguem seis equipas da Liga Norte-Americana de Basquetebol (NBA): Oklahoma City Thunder, Golden State Warriors, Washington Wizards, Toronto Raptors, Houston Rockets e Miami Heat.

A Juventus, que contratou esta temporada os portugueses Cristiano Ronaldo e João Cancelo, saltou 23 lugares, de 32.º para o nono lugar, com o Manchester United de José Mourinho e Diogo Dalot a fechar em 10.º, logo acima do rival Manchester City.

Ranking por ligas de futebol

PREMIER LEAGUE INGLESA

€3,380 milhões de euros

LA LIGA ESPANHOLA

€2,487 milhões

SERIE A ITALIANA

€1,717 milhões

BUNDESLIGA ALEMÃ

€1,578 milhões

LIGUE 1 FRANCESA

€1,118 milhões

SUPER LEAGUE CHINESA

€903 mil euros

PREMIER LEAGUE RUSSA

€753 mil euros

SÜPER LIG TURCA

€742 mil euros

BRASILEIRÃO

€576 mil euros

MLS NORTE-AMERICANA

€446 mil euros

PRO LEAGUE ARÁBIA S.

€436 mil euros

FIRST DIVISION BELGA

€346 mil euros

LIGA MEXICANA

€345,7 mil euros

PRIMERA DIVISION ARGENTINA

€326 mil euros

PRIMEIRA LIGA PORTUGUESA

€307 mil euros

Pode consultar aqui o relatório Global Sports Salaries Survey 2018, da Sporting Intelligence