Liga Europa. Portugueses no estrangeiro não perdem em dia de derrota surpresa do Arsenal

Esta quinta-feira realizaram-se praticamente todos os jogos dos 16 avos da Liga Europa, à exceção do Fenerbahçe-Zenit, realizado ontem. Dos vários portugueses que estiveram em ação ao serviço de equipas estrangeiras, nenhum foi derrotado, com a principal surpresa do dia a ser a derrota do Arsenal em Borisov, frente ao BATE.

Na Bielorrússia, a equipa londrina, uma das principais favoritas a vencer a prova, saiu derrotada por 1-0 do campo do BATE, que fez o golo da vitória em cima do intervalo, por Dragun. O Arsenal acabou reduzido a dez jogadores, devido à expulsão de Lacazette, e teve como adversário o bielorrusso Hleb, de 37 anos, que deixou boas memórias em Londres entre 2005 e 2008.

Ainda nos jogos da tarde, o Bayer Leverkusen saiu de Krasnodar com um empate sem golos, o mesmo resultado que aconteceu em Praga, no embate entre o Slavia e os belgas do Genk. Em Roma, a Lazio defrontou o Sevilha, com André Silva, e os espanhóis conseguiram um resultado importante, vencendo por 1-0, com golo de Ben Yedder, aos 22.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Na Grécia, o Olympiacos orientado por Pedro Martins, e com José Sá e Gil Dias no onze inicial, não foi além de um empate (2-2), contra o Dínamo Kiev. Hassan, que já passou por Portugal, abriu o marcador para os gregos cedo no jogo, com Buyalskyy a empatar para os visitantes. Gil Dias ainda colocou o Olympiacos a vencer, mas Verbic, já em cima do apito final, marcou para os ucrânianos.

O Inter Milão foi a Viena vencer o Rapid, por 1-0, com Cédric Soares de ínicio e um golo de Lautaro Martínez, enquanto Gonçalo Guedes foi suplente utilizado na vitória do Valência no difícil campo do Celtic, por 2-0. Cheryshev apontou o primeiro em cima do intervalo e Sobrino estabeleceu o resultado final para os espanhóis no arranque do segundo tempo.

William Carvalho e o seu Bétis não foram além de um empate, mas fora de portas, no campo do Rennes. Os franceses venciam por 2-0 aos 10 minutos, com um golo de Hunou e um autogolo de Javi Garcia, com Lo Ceslo a reduzir para a equipa de Sevilha por volta da meia hora. Mesmo em cima do descanso, Ben Arfa fez de penálti o 3-1 para o Rennes. Nos segundos 45 minutos o Bétis foi melhor e conseguiu o empate, com um golo do brasileiro Sidnei por volta da hora de jogo, e o 3-3 chegou no final do encontro, por Lainez.

Na Ucrânia, o Shakhtar Donetsk de Paulo Fonseca não conseguiu um bom resultado e empatou 2-2 com o Eintracht Frankfurt, que arrancou a ganhar com um golo de Hinteregger. Marlos empatou aos 10', de penálti, mas o Shakhtar voltaria a estar em desvantagem no arranque da segunda parte, com um golo de Kostic. Taison, à entrada para os últimos 20 minutos de jogo, fez o empate que ficaria até ao fim do jogo. Nos alemães, Gonçalo Paciência não saiu do banco.

Na Bélgica, o Club Brugge venceu o Salzburgo por 2-1, e o Nápoles (Mário Rui está lesionado), ganhou no campo do Zurique, por 3-1. O Chelsea, outro dos candidatos teóricos à vitória final, venceu no campo do Malmo, por 2-1. Na República Checa, o Plzen bateu o Dínamo Zagreb, por 2-1.