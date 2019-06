Liga das Nações: Guedes retira pressão a Portugal e alerta para a Suíça

O avançado Gonçalo Guedes rejeitou este sábado que a seleção portuguesa tenha a obrigação de vencer a Liga da Nações de futebol por estar a jogar em casa e destacou a qualidade da Suíça, adversário nas meias-finais.

"Não temos a obrigação de vencer por estarmos a jogar no nosso país. Vai ser bom, sim, termos o apoio do nosso público. Jogar em casa deixa-nos mais à vontade, mais tranquilos", afirmou Gonçalo Guedes, em conferência de imprensa, na Cidade do Futebol, em Oeiras, após o treino de Portugal.

O jogador, de 22 anos, admitiu que tem o objetivo de voltar a fazer dupla com Cristiano Ronaldo no ataque de Portugal e considerou que a Suíça é um "adversário de grande qualidade". "É uma equipa de conhecemos, que tem demonstrado grande qualidade e que tem grandes jogadores. Já observamos um vídeo e vamos tentar aproveitar da melhor forma os seus pontos fracos", explicou.

Depois de conquistar a Taça do Rei, o seu primeiro troféu em Espanha com o Valência, Gonçalo Guedes assumiu o desejo que fechar a temporada com a conquista da Liga das Nações. "Seria importante para mim e para todos. Mas primeiro temos que ganhar à Suíça e vamos fazer tudo para chegar à final", frisou o avançado formado no Benfica.

Gonçalo Guedes reagiu ainda à notícia da morte de José Antonio Reyes, antigo jogador do Benfica, aos 35 anos, vitima de um acidente de viação. "É uma péssima notícia. Não o conhecia pessoalmente. Era um jogador de grande qualidade. É um momento horrível para a família dele", disse.

Os jogadores da seleção portuguesa continuam em regime livre e concentram-se para estágio ao final da tarde de domingo, em Espinho, cidade que vai acolher a comitiva lusa durante a fase final da Liga dos Nações.

Portugal, campeão europeu em título, defronta a Suíça nas meias-finais da Liga das Nações, em 05 de junho, no Estádio do Dragão, no Porto, em jogo com início às 19:45. Um dia depois, Inglaterra e a Holanda disputam a outra meia-final, no Estádio D. Afonso Henriques, em Guimarães, também às 19:45.

Os vencedores disputam a final da primeira edição da Liga das Nações, em 09 de junho, no Estádio do Dragão, em encontro com início às 19:45, enquanto os vencidos decidem no mesmo dia a atribuição dos terceiro e quarto lugares, no Estádio D. Afonso Henriques, às 15:00.