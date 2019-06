Cinco portugueses no onze ideal da Liga das Nações

A seleção nacional vencedora da Liga das Nações conta com cinco jogadores no onze ideal da final four desta nova competição da UEFA, são eles Nélson Semedo, Rúben Dias, Bruno Fernandes, Bernardo Silva e Cristiano Ronaldo.

A escolha foi feita pelos observadores técnicos na prova, o escocês David Moyes e o irlandês Packie Bonners e foi anunciada esta segunda-feira.

Na lista surgem ainda os holandeses Virgil van Dijk, Daley Blind, Frenkie de Jong e Georginio Wijnaldum, num onze que fica completo com o guarda-redes inglês Jordan Pickford e o avançado suíço Xherdan Shaqiri.

Cristiano Ronaldo foi o melhor marcador da fase final, graças ao hat trick à Suíça (3-1, nas meias-finais), e Bernardo Silva e Frenkie de Jong também já tinham sido distinguidos, como melhor jogador e melhor jovem, respetivamente.

Eis a equipa ideal da fase final da Liga das Nações:

Guarda-redes: Jordan Pickford (Inglaterra);

Defesas: Nélson Semedo (Portugal), Rúben Dias (Portugal), Virgil van Dijk (Holanda), Daley Blind (Holanda);

Médios: Bruno Fernandes (Portugal), Frenkie de Jong (Holanda), Georginio Wijnaldum (Holanda);

Avançados: Bernardo Silva (Portugal), Xherdan Shaqiri (Suíça), Cristiano Ronaldo (Portugal).