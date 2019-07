Lesão no ombro adia chegada de Perin para o final do ano

Mattia Perin será, ao que tudo indica, jogador do Benfica, mas apenas no final do ano. Isto porque, de acordo com fonte encarnada, o guarda-redes italiano apresentou-se em Lisboa com uma lesão no ombro direito que já era conhecida, mas que, de acordo com os exames médicos realizados esta quinta-feira, vai levar mais tempo que o previsto a recuperar, apontando para três a quatro meses.

Na prática, o jogador regressa agora a Turim, onde vai continuar a sua recuperação, regressando a Lisboa quando a lesão estiver completamente debelada, voltando então a ser submetido a novos exames clínicos. Assim sendo, o acordo entre Benfica e Juventus mantém-se, sendo ao que tudo indica efetivado na reabertura de mercado em janeiro, altura em que o jogador já estará recuperado.

Com o adiamento da chegada de Mattia Perin ao Benfica, o treinador Bruno Lage vai iniciar a época com os três guarda-redes que se encontram a trabalhar na pré-temporada: Vlachodimos, Mile Svilar e Ivan Zlobin. Nesse sentido, em janeiro um deles deverá abandonar o plantel para abrir vaga ao internacional italiano de 26 anos.

Se os problemas no ombro estiverem debelados, o guarda-redes assinará contrato válido por cinco temporadas, tal como ficou estabelecido desde já.

É bom lembrar que Perin contraiu esta lesão no ombro em abril, que o obrigou a uma intervenção cirúrgica, tendo esta sido a terceira lesão grave que contraíu na carreira depois de roturas de ligamentos dos joelhos direito e esquerdo em 2016 e 2017, respetivamente, quando ainda representava o Génova.

Entretanto, o Benfica emitiu uma nota oficial no seu site oficial onde confirma precisamente o adiamento da concretização da transferência:

"O Sport Lisboa e Benfica informa que na sequência da realização dos exames médicos, hoje efetuados, se conclui que o guarda-redes Mattia Perin tem um processo de recuperação superior ao inicialmente previsto, sendo de cerca de 4 meses.

Nesse sentido, houve acordo entre os clubes e os representantes do jogador para que a recuperação de Mattia Perin seja feita na Juventus e, concluída essa fase, se concretize a transferência do jogador, tal como está acordado por todas as partes."