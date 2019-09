Leonel Pontes: "Com a substituição de Vietto deixámos de ter fluidez"

Assobiado por ter substituído Luciano Vietto, que tinha apontado o golo do Sporting, Leonel Pontes justificou a substituição do argentino mas reconheceu que erro ao tirá-lo de campo. "Fizemos uma primeira parte de grande qualidade, estivemos muito bem defensivamente, criámos situações de golo e tivemos uma boa dinâmica. Com a substituição do Vietto, e tenho de reconhecer, deixámos de ter fluidez e perdemos capacidade de ter bola. A equipa foi demasiado abaixo e acabamos por não controlar o jogo depois. O Famalicão foi melhor nessa altura, criou mais oportunidades e deu a volta", começou por dizer o treinador leonino na zona de entrevistas rápidas da Sport TV.

"Vinha de lesão e tivemos receio de que se ressentisse. Fizemos a alteração para proteger o jogador e colocámos o Jovane Cabral que nos deu profundidade. No entanto, a substituição não surtiu o efeito desejado. Afetou toda a equipa, a equipa descontrolou-se emocionalmente. Foi uma diferença demasiado grande entre as duas partes", acrescentou.

Sobre os assobios, Leonel Pontes diz que tentou concentrar-se no jogo e "fazer o que um treinador tem de fazer". "Tentei abstrai-me do que estava à volta, mas às vezes não é fácil", confessou.

João Pedro Sousa: "Segunda parte maravilhosa"

Já o homólogo do Famalicão, João Pedro Sousa, reconheceu que a sua equipa não entrou bem no jogo mas falou numa segunda parte de grande qualidade e numa vitória justa. "Foi um começo complicado. Não conseguimos fazer o que queríamos desde o início. Tivemos muitas dificuldades na primeira parte. Mesmo com o golo sofrido a equipa manteve-se equilibrada. Controlamos sempre todas as iniciativas do Sporting, uma segunda parte maravilhosa e penso que foi um resultado inteiramente justa", atirou.

Sobre a liderança isolada à 6.ª jornada, o técnico famalicense prefere driblar a questão e apontar ao próximo jogo. "É muito fácil dizer onde a equipa vai parar - ganhar ao Belenenses, nem pensamos mais à frente. Não vou falar de coisa que nem sequer preparamos", rematou.