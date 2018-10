Leonardo Jardim já não é treinador do Mónaco

O Mónaco anunciou esta quinta-feira a rescisão do contrato com Leonardo Jardim, que era válido até 2020, pelo qual recebia 3,5 milhões de euros anuais. Numa nota colocada no seu site oficial, os monegascos agradecem o trabalho realizado e desejam as maiores felicidades para o seu futuro.

"Estou grato e orgulhoso por ter treinado o Mónaco durante mais de quatro anos. Sempre dei o melhor de mim e trabalhei com paixão. Tivemos grandes vitórias juntos que sempre guardarei na minha memória", afirmou o treinador português no site do clube.

Já Vadim Vasilyev, vice-presidente e diretor-geral do clube, não poupou elogios a Leonardo Jardim na hora da despedida. "Quero expressar o meu mais profundo respeito por todo o trabalho realizado por Leonardo Jardim, que colocou o Mónaco como referência na Europa, deixando um trabalho muito positivo. A sua passagem pelo clube permanecerá como uma das páginas mais bonitas da nossa história. Leonardo fará sempre parte da família do AS Mónaco", afirmou.

Leonardo Jardim chegou ao clube do Principado em 2014, tendo conquistado uma liga francesa, tendo ainda chegado a umas meias-finais da Liga dos Campeões.

No entanto, as coisas não estavam a correr bem esta temporada, uma vez que em 12 jogos oficiais apenas contabilizou uma vitória e três empates.