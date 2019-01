Leonardo Jardim deixou o Mónaco há três meses e meio. Mas está de volta

Um desfecho inesperado, mas que de acordo com o jornal L'Équipe vai ser oficializado ainda esta sexta-feira. Três meses e meio depois de ter deixado o Mónaco, Leonardo Jardim está de regresso ao clube do Principado, para substituir Thierry Henry, precisamente o técnico que o tinha rendido no cargo.

Segundo o L'Équipe, o regresso foi acertado na noite de quinta-feira, num restaurante de gastronomia asiática no Mónaco, que juntou à mesma mesa o treinador português, o agente Jorge Mendes, o vice-presidente Vadim Vasilyev e o diretor do clube Nicolas Holveck. Horas depois de o Mónaco ter oficializado que Henry deixava de ser o treinador.

O diário desportivo francês garante que Jardim será ainda esta sexta-feira oficializado, mas restam dúvidas sobre se estará já no banco no jogo deste sábado, frente ao Dijon. Refira-se que esta semana, numa longa entrevista ao L'Équipe, o treinador tinha dito que ia voltar ao futebol francês... sem mencionar o clube.

Thierry Henry foi suspenso de funções na quinta-feira, depois de nos últimos três meses e meio ter ganho apenas quatro em 20 jogos, e ter sido afastado da Taça de França frente ao Metz. O Mónaco é neste momento penúltimo classificado.

Durante este período em que esteve no desemprego, Leonardo Jardim foi alvo de várias propostas. Chegou inclusivamente a reunir-se com responsáveis do Al Nassr, clube da Arábia Saudita que entretanto contratou Rui Vitória. E esteve também em negociações com o Dalian Yifang, da China. Mas acabou por declinar os dois convites.

Leonardo jardim chegou ao Mónaco na temporada 2014/15, oriundo do Sporting, e sagrou-se campeão francês em 2016/17, conseguindo colocar termo à hegemonia do PSG. Além disso, Jardim foi o grande responsável por potenciar vários jogadores, que permitiram ao clube monegasco vendas milionárias durante a sua passagem pelo emblema do Principado.