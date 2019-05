Leonardo Jardim apontado ao AC Milan

Leonardo Jardim é esta sexta-feira apontado como o treinador desejado pelo AC Milan para a próxima época. De acordo com o jornal italiano Corriere della Sera, o técnico poderá deixar o Mónaco e rumar à liga italiana, juntando-se a outro português no clube rossoneri: Luís Campos, que vai ser o novo homem forte do emblema transalpino e um dos grandes defensores da contratação de Jardim

A uma jornada do final do campeonato italiano, o AC Milan é atualmente quinto classificado e ainda sonha com a entrada na Liga dos Campeões, apesar de já não depender de si - terá de ganhar na derradeira ronda e esperar que a Atalanta ou o Inter Milão escorreguem. Por isso, segundo a imprensa italiana, Gennaro Gattuso não se deverá manter no cargo, e Jardim é o desejado.

O treinador português, que voltou esta temporada ao Mónaco meses depois de ter deixado o clube do Principado, joga esta sexta-feira uma cartada decisiva rumo à manutenção na liga francesa, bastando-lhe um empate no campo no Nice para evitar a disputa de um play-off de despromoção.