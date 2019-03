Leões renovam contrato com treinador de hóquei em patins

O Sporting anunciou esta quinta-feira a renovação do contrato com Paulo Freitas, treinador do hóquei em patins, até 2022.

O técnico que devolveu o título de campeão nacional da modalidade aos leões na época passada, após 30 anos de jejum, assumiu em declarações ao jornal do clube estar "muito orgulhoso" pelo novo contrato. "É a forma de transmitirem que estão satisfeitos com o meu trabalho e postura. Para mim é um orgulho enorme continuar a representar este grande clube", disse.

A equipa de hóquei em patins do Sporting lidera atualmente o campeonato nacional, com os mesmos pontos que o FC Porto e garantiu o apuramento para os quartos-de-final da Liga Europeia, onde irá defrontar os italianos do Lodi.