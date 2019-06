Leões regressam ao trabalho com 22 jogadores e duas caras novas

O Sporting deu esta quinta-feira arranque à pré-temporada 2019/2020, num dia marcado pelos habituais exames médicos. Ainda com alguns jogadores de férias e outros ao serviço das respetivas seleções, estiveram presentes neste primeiro dia 22 futebolistas, com destaque para os reforços Luciano Vietto e Luís Neto e ainda para Daniel Bragança, Filipe Chaby, Iuri Medeiros e Matheus Pereira, jogadores que estiveram cedidos pelos leões na época passada.

Eis os 22 jogadores presentes: Renan Ribeiro, Luís Maximiano, Diogo Sousa, Raphinha, Jovane Cabral, Luciano Vietto, Jérémy Mathieu, Miguel Luís, Ivanildo Fernandes, Daniel Bragança, Bas Dost, Thierry Correia, Tiago Ilori, Filipe Chaby, Iuri Medeiros, Luiz Phellype, Idrissa Doumbia, Matheus Pereira, Rodrigo Battaglia, Abdu Conté, Nuno Mendes e Luís Neto.

Os leões, terceiros classificados da última edição do campeonato, vencedores da Taça de Portugal e da Taça da Liga, vão realizar um estágio de pré-temporada entre 06 e 14 de julho, na Suíça, onde vão defrontar o Rapperswill no dia 10 e um outro com o St. Gallen, no dia 13.

Segue-se o jogo particular frente ao Club Brugge, em 19 de julho, no recinto do clube belga, antes de defrontar os ingleses do Liverpool, campeões da Europa, em 24 de julho, no Yankee Stadium, em Nova Iorque.