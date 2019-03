Lenine Cunha conquista duas pratas e só lhe falta uma medalha para chegar às 200

O atleta paralímpico Lenine Cunha conquistou esta sexta-feira duas medalhas de prata nos Europeus de pista coberta da Federação Internacional para Atletas com Deficiência Intelectual (INAS), que se disputam na Turquia. Lenine sagrou-se vice-campeão no triplo salto e no pentatlo, e está a apenas uma medalha de atingir as 200 na carreira.

À partida para a Turquia, o atleta paralímpico português tinha-se proposto a esse objetivo, algo que pode acontecer este sábado quando voltar a entrar em ação noutras disciplinas. "O objetivo para esta competição é mesmo chegar às 200 medalhas internacionais, foi para isso que treinei nos últimos meses. É um sonho que persigo há um ano. Estou confiante e, como sempre, irei dar o meu melhor e trazer esta alegria para Portugal", disse à partida.

O atleta, medalha de bronze no salto em comprimento nos Jogos Paralímpicos Londres2012, é um dos 13 convocados pela Federação Portuguesa de Atletismo para a nona edição dos Campeonatos Europeus da INAS, que decorrem entre 06 e 11 de março, em Istambul. Na Turquia, Lenine Cunha vai participar em sete provas: pentatlo, salto em comprimento, salto em altura, triplo salto, 60 metros barreiras e estafetas 4x200 metros e 4x400.

Em 2017, a seleção portuguesa fechou os Europeus de pista coberta da INAS, disputados em Praga, com 13 medalhas, seis das quais de ouro.