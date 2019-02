Lembra-se do último Benfica-Sporting nas meias-finais da Taça? Acabou com oito golos

Benfica e Sporting voltam a defrontar-se esta quarta-feira nas meias-finais da Taça de Portugal (às 20.45), no jogo da primeira mão da prova rainha do futebol português. A última vez que os dois rivais se encontraram nesta fase da competição foi há 11 anos (em abril de 2008), num jogo que terminou com um triunfo folgado dos leões de Paulo Bento sobre a equipa que na altura era orientada por Fernando Chalana.

O marcador final foi de 5-3 a favor do Sporting, com golos de Yannick Djaló (2), Liedson, Derlei e Vukcevic. Pelo Benfica marcaram Rui Costa, Nuno Gomes e Cristián Rodriguez. Nos leões alinhavam jogadores como Rui Patrício, Adrien Silva e João Moutinho, enquanto do lado do Benfica, aos já mencionados marcadores dos golos, juntavam-se Maxi Pereira, Petit, Cardozo e Di María.

O Sporting, aliás, tem-se dado bem nos jogos frente ao Benfica na Taça de Portugal - em 36 jogos, os leões venceram 18 contra 15 das águias. E 12 foram disputados precisamente nas meias-finais da prova rainha do futebol português. Em sete eliminatórias onde os rivais se defrontaram, o Sporting levou a melhor em cinco. Esta quarta-feira à noite, na Luz, está marcado um novo duelo. Mas a decisão sobre a equipa que vai marcar presença na final da prova só saberá a 2 de abril, data em que será disputado em Alvalade o o jogo da segunda mão.