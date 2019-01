Lembra-se da última matiné protagonizada por Sporting e FC Porto?

O jogo deste sábado entre o Sporting e o FC Porto está agendado para as 15.30, em Alvalade, um horário muito pouco comum para um clássico, que na grande maioria das vezes é disputado ao início da noite. Ou mesmo já noite cerrada.

Para encontrar a última vez que os dois rivais se defrontaram durante a tarde, e à luz do dia durante uma hora e meia, é preciso recuar até 1 de junho de 2003, última jornada da I Liga 202/03. Nessa tarde - o jogo começou às 16:00 -, o velho Estádio das Antas pintou-se de azul e branco para a consagração dos dragões... e o primeiro campeonato conquistado por José Mourinho.

Os jogadores do FC Porto, já com a Taça UEFA conquistada e o campeonato assegurado, receberam os leões para uma simbólica passagem de testemunho. Campeão na época anterior, o Sporting de Laszlo Boloni foi às Antas no 3.º posto, com 24 pontos de atraso, e uma derrota por 2-0 (golos de Hélder Postiga e Maniche) encerrou uma época terrível dos leões. Se o FC Porto acabaria por ficar a longínquos 27 pontos, o rival Benfica também não ficou perto e assegurou o 2.º posto com uma desvantagem de 16.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Foi, sobretudo, um clássico com um ambiente muito peculiar, que apesar da ausência de coisas por decidir tinha a importância de fechar um ciclo e abrir (ou retomar) outro.

Sem títulos desde a conquista do "penta", em 1998/1999, o FC Porto voltava ao título nacional quatro anos depois pela mão de Mourinho, que cumpriu assim a famosa promessa feita em 2002, quando assumiu o comando do dragão. Apesar de estar ainda por jogar a final da Taça de Portugal (1-0 ao U. Leiria), a tarde de 1 de junho de 2003 fechava uma época de excelência por parte de uma equipa moldada à imagem de José Mourinho.

E apesar da confiança implementada pelo então jovem treinador português, o FC Porto até esbarrou algumas vezes no início do campeonato, com três percalços em sete jornadas. Contudo, à 5.ª ronda do campeonato os dragões tiraram o primeiro lugar ao Benfica e ocuparam-no até ao fim.

No Sporting viveu-se o oposto e apesar de entrar na época com muita coisa para mostrar (campeonato, Taça e Supertaça), desde cedo a equipa falhou em cumprir expectativas. Phil Babb, André Cruz e Hugo Viana saíram após o título e à nona jornada o campeão já tinha três derrotas.

Com o setor recuado em dificuldades, os responsáveis pelos golos acabaram por não compensar. Ao contrário da época do título, João Vieira Pinto e Mário Jardel não conseguiram levar a equipa para a frente. O português só entrou na equipa à 7.ª jornada, depois da suspensão imposta pela FIFA depois do Mundial 2002. Mário Jardel só apareceu nos relvados na sexta ronda da I Liga, mas as ausências e os problemas do avançado brasileiro só destabilizaram o balneário.

A página do DN de 2 de junho de 2003 dedicada ao clássico que fechou o campeonato.

Deco foi o melhor em campo para o DN © Arquivo

Ficha de jogo

FC Porto: Vítor Baía, Paulo Ferreira, Ricardo Carvalho, Pedro Emanuel e Ricardo Costa; Maniche, Alenitchev (Tiago, 45'), Deco e Capucho (Secretário, 62'); Hélder Postiga (Jankauskas, 77') e Derlei



Sporting: Nélson; Quiroga (César Prates, 80'), Beto, Contreras e Tello; João Paulo (Kutuzov, 60'), Hugo e Paulo Bento; Cristiano Ronaldo (Luís Filipe, 71'), Quaresma e João Pinto.

Golos: Hélder Postiga, aos 36'; Maniche, aos 75'.